Женщина обменяла двухлетнюю дочку на ружье
07:52, 14 января 2010Разное
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И считает, что ребенку от этого только лучше
Полиция арестовала сегодня жительницу города Мейсе, штат Аризона, обменявшую собственную двухлетнюю дочь на ружье.
По данным шерифа, 33-летняя Таня Нароу (Tanya Nareau) совершила сделку со своим знакомым, который и сообщил об инциденте в полицию, передает Associated Press. Сама задержанная уверяет, что отдала ребенка, зная, что знакомый его вырастит лучше, чем она.
После задержания Т.Нароу было предъявлено обвинение в противоправной сделке и незаконном владении огнестрельным оружием.
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