Женщина обменяла двухлетнюю дочку на ружье

Полиция арестовала сегодня жительницу города Мейсе, штат Аризона, обменявшую собственную двухлетнюю дочь на ружье.

По данным шерифа, 33-летняя Таня Нароу (Tanya Nareau) совершила сделку со своим знакомым, который и сообщил об инциденте в полицию, передает Associated Press. Сама задержанная уверяет, что отдала ребенка, зная, что знакомый его вырастит лучше, чем она.

После задержания Т.Нароу было предъявлено обвинение в противоправной сделке и незаконном владении огнестрельным оружием.