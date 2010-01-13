Тимошенко приняла участие в освящении казацкого знамени (фото)

Сегодня во Владимирском соборе в Киеве в присутствии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоялось освящение казацкого знамени XVIII века с изображением национального герба "Казак с мушкетом", сообщает ее официальный сайт.

Историческое знамя был размещен на красном бархате перед алтарем Владимирского собора.

Церемонию освящения провел предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Я хочу поблагодарить Премьер-министра Украины за то, что она прилагает усилия, чтобы Украина имела свой большой украинский герб", - сказал предстоятель он после свершения церемонии освящения.

Глава УПЦ Киевского патриархата рассказал историю этого знамени, сохраненного благодаря усилиям священника во время Второй мировой войны. "Это знамя сохранено благодаря тому, что мудрый священник зарисовал булаву крестом, и крест сохранил это знамя", - прибавил он.

В свою очередь, Ю.Тимошенко отметила, что знамя "Казак с мушкетом" единственное в мире знамя, на котором изображен украинский герб. "Я мечтаю о том, чтобы все наши исторические реликвии вернулись в Украину", - подчеркнула она.

По мнению Ю.Тимошенко, с возвращением исторических ценностей на родину возвращается часть силы души украинского народа.

Как сообщалось, презентация отреставрированного Фондом интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI" (председатель совета фонда – народный депутат Богдан Губский) казацкого знамени XVIII века "Казак с мушкетом" состоялась в августе 2009 года в Национальном музее истории Украины.

С инициативой реставрации этого знамени в сентябре 2008 года во время презентации гетманского флага Ивана Мазепы XVII век выступила Премьер-министр Юлия Тимошенко.

Гетманский флаг реставрировался на протяжении года в Национальном музее в Кракове с привлечением польских, украинских, российских и итальянских специалистов.

Казацкое знамя было изготовлено в середине XVIII века в соответствии с требованиями гетманского ордера от 8 марта 1755 года.

По распоряжению Кирилла Розумовского, следовало в дальнейшем во всех десяти полках Гетьманщины изготовлять сотенные знамена с изображением Национального герба – "Казак с мушкетом". Согласно этим предписаниям были также изготовлены знамена в Лубенском полку.

Это знамя в 1875 году передал в церковно-археологический музей при Киевской духовной академии священник церкви села Лохвицкого уезда Полтавской губернии Пантелеймон Данилецкий.

Перед Второй мировой войной флаг хранился в музейных архивах Киева, откуда его в 1941 году эвакуировали в Уфу. В Киев флаг вернулся в 1947 году.

Сейчас знамя "Казак с мушкетом" единственная достопримечательность этого типа, который хранится в музейном фонде Украины и музеях мира.