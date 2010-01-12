Украинские профсоюзы - миссия невыполнима?

Бесконечные выборы и засилье политизированных баталий в СМИ вместо хотя бы одной общенациональной забастовки – таков путь украинской демократии. Нигде в Европе власть и олигархи не чувствуют себя так вольготно, как в Украине…

По уровню средней зарплаты Украина проигрывает всем странам Европы - от Беларуси и России до Болгарии, Польши, не говоря уже о Франции, Италии. Об этом заявила на недавней пресс-конференции академик, директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова.

Согласно данным Госкомстата и информации ряда посольств, среди пяти наименее оплачиваемых стран Европы Украина находится на последнем месте.

В Болгарии средняя зарплата – эквивалентна 420 долларам, в Албании - 400, в Беларуси - 360, в Молдове - 250, в Украине - 240 (данные по состоянию на октябрь 2009 года).

В прошлом году украинцы вместе с Молдовой стали аутсайдерами в рейтинге средних зарплат среди стран Европы.

Скажу сразу, я далек от нынешних предвыборных страстей, и совсем не намерен дискутировать об эффективности правительства Тимошенко. Для чистоты сравнения приведу данные за 2004 год, когда во главе правительства Украины был Янукович - тогда Федерация европейских работодателей также отводила Украине в своем рейтинге средних зарплат неутешительное место - третье с конца.

Выходит, от перемены мест слагаемых сумма не меняется?

Престранным образом украинцам не дано было в течение веков быть хозяевами на собственной земле. Жили здесь, работали без остановки и тяжело, и всегда над ними был кто-то чужой, захожий, который и распоряжался результатами их труда. Соответственно, платили аборигенам мизер, чтобы те не совсем вымерли. Выражаясь научно, закладывали в себестоимость продукции сравнительно небольшую долю на оплату труда.

Эта нерадостная тенденция сохраняется и до сих пор, даже при условии независимого, самостоятельного управления. 15-20 процентов от себестоимости на зарплату - у нас, и свыше 50 - в зажиточных странах.

Все государства, которые в настоящее время считаются развитыми, социальными, партнерскими, прошли, простите за советский сленг, сложный путь борьбы пролетариата за свои социальные права. И доныне идут, добывая в борьбе через забастовки и демонстрации повышение зарплат, пенсий, сохранение рабочих мест и тому подобное.

70 лет господства государственного социализма отбили у всех нас как у социума желание и стремление бороться за свои права трудящихся. Украинцы будут охотно и много митинговать по вопросу вступления в НАТО или не в НАТО, зато их почти невозможно поднять на забастовку за повышение зарплат, против безработицы, не говоря уже о выплатах дивидендов на собственные мизерные акции. Весь пассионарный запал украинцев направлен в русло голой (или высокой) политики. В то же время идеи и программы, которыми должны оперировать исключительно профсоюзные объединения, союзы наемных работников, перехватили политики и политиканы разных цветов.

Сравните: высший уровень профсоюзной активности отмечается в Скандинавских странах, которые традиционно имеют и высшие уровни жизни. У нас - первый председатель Федерации профсоюзов независимой Украины внезапно появился из недр администрации президента Л.Кравчука, нынешней же пришел на должность с депутатским мандатом Партии регионов (с собственным Лексусом и арсеналом “антиоранжевых” лозунгов). Попробуйте вспомнить выступления профсоюзов в современной Украине, все они так или иначе были привязаны к каким-то политическим событиям, выборам. В свою очередь профбоссы обвиняют друг друга в зависимости от определенных политических сил и спорят за судьбу еще не разворованного наследства советских профсоюзов.

Не случайно, именно осенью прошлого года, когда в Украине начала разворачиваться президентская кампания, Федерация профсоюзов принялись проводить разнокалиберные акции под лозунгами сокрушительной критики правительства.

На днях ожидаем продолжения этой линии. ФПУ и Партия регионов собираются, по некоторым сообщениям, вывести своих сторонников на улицы столицы, свозя их сюда из восточных областей. Надо думать, что в тех краях между рабочими и работодателями, владельцами заводов и “хрущевок” достигнут полный социальный ажур, и они, как равноценные социальные партнеры, мирно заполняют трибуны Донбасс-Арены.

Природа капитала известно какая – он постоянно хочет прибыли. В развитых странах это достигается за счет постиндустриальной модернизации производства, хай-тека, повышения производительности труда, расширения рынков сбыта. В Украине же увеличение прибыли осуществляется преимущественно за счет простого наращивания валового производства с сохранением низких зарплат. Такие заработки, по свидетельству специалистов, в большинстве своем обеспечивают лишь простое выживание работников, а кое-где и вообще потеряли стимулирующий эффект. Квартиру на них не купишь, авто или другие ценные вещи также не каждый может себе позволить.

Бум потребления, который продолжался у нас несколько последних лет, был вызван преимущественно большими кредитными ресурсами, которые появились у банков. Жизнь в долг окончилась достаточно быстро и грустно как для тех, кто предоставлял кредиты, так и для тех, кто их брал.

Индекс качества жизни, обнародованный недавно организацией International Living, согласно которому Украина опередила другие постсоветские страны, за исключением прибалтийских республик и Молдовы, может быть лишь привлекательной оберткой непривлекательной статистики. Ведь свои самые высокие баллы Украина получила за имеющиеся климатические условия, достижения в сфере свободы слова и культуры, а, например, за развитие экономики набрала аж 42 балла из 100 возможных. В горбачевские времена подобная ситуация в народе характеризовалась доходчиво: миску отодвинули, зато поводок удлинили и позволили гавкать.

Бесконечный ряд выборов и засилье политизированных баталий в СМИ вместо хоть одной общенациональной забастовки – таковы достижения украинской демократии. Нигде в Европе власть и олигархи не чувствуют себя так вольготно и безнаказанно, как в Украине.

Ни один работодатель у нас добровольно не пойдет на увеличение выплат своим работникам, ведь это значит залезть в карман самому себе. Зачем? Люди и так терпеливо стоят в очередях в поисках работы. А о повышении зарплат они услышат в разгар предвыборных соревнований, причем совсем не от наших завсегдатаев рейтингов “Форбса”.

Те в свою очередь дождутся результатов выборов и потом пойдут договариваться с победителем. История современной Украины учит, что договариваться будут прежде всего не о повышении зарплат и пенсий, есть вещи более важные и неотложные. Например, о формировании властной вертикали, новых политических конфигурациях, о разделе сфер влияния, бюджетных потоков.

Дойдут, конечно, и до зарплат с пенсиями. Куда же деваться?, в Евросоюзе, вот, 2010 год объявлен годом борьбы с бедностью, а значит поборемся и мы.

Но если опять на этом направлении тон будут задавать государственные чиновники с политиками, а не настоящие профсоюзные лидеры, если в Украине профсоюзное движение и в дальнейшем будет оставаться под политизированными знаменами, результат известен заранее.

Олег Савицкий