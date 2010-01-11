Студентки в Египте прячут лица с помощью масок от гриппа

Египетские студентки, которым суд в начале января запретил надевать на экзамены никабы (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо с узкой прорезью для глаз), нашли неожиданный способ обойти этот запрет, закрывая лицо медицинской маской, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету "Аль-Масри аль-Яум".

По данным издания, администрация Каирского, Хелуанского и Айн-Шамского университетов ведут очень строгий контроль. Экзаменационным комиссиям категорически запрещено выдавать экзаменационные билеты и принимать ответные листы у мусульманок в никабах.

В ответ студентки надели объемные медицинские маски, ношение которых в условиях угрозы эпидемии гриппа A/H1N1 не запрещено.

Споры о никабе в Египте ведутся много лет. Большинство мусульманок в стране носят хиджаб (платок, покрывающий волосы, но оставляющий открытым лицо). В то же время за последние несколько лет в Египте появилось значительное число женщин, закрывающих лицо никабом, что вызывает беспокойство у властей, пытающихся остановить этот процесс.

В прошлом году в борьбу с никабами активно включились крупнейшие вузы страны, обеспокоенные "странным" фактом резкого увеличения на период экзаменационных сессий числа студенток, закрывающих лицо. Руководители университетов утверждают, что никабы серьезно затрудняют удостоверение личности экзаменуемых, а также открывают большие возможности для различного рода нарушений при сдаче экзамена.