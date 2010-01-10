В Чечне начали восстанавливать боевые башни

В горных районах Чечни в 2010 году начинается восстановление древних боевых башен, являющихся символами нескольких поколений горцев. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказал заслуженный строитель России и Чечено-Ингушской Республики Магамед Ахметов.

По его словам, башни давно лишились своих военных функций, но остались важнейшими родовыми ценностями. Сегодня в селах горного Шаройского района, где планируется восстанавливать башни, расположено до 30 таких башен.

В самом Шарое сохранились два этих боевых сооружения и пристроенная к ним позднее мечеть. Как отметил Ахметов, эти башни стоят на высоте 3010 метров над уровнем моря. Изначально они были высотой 23 метра, однако одна башня упала от времени, а у второй в ходе боевых действий в 1999 году была разрушена верхушка.

Предположительное время возведения этих башен - XII-XIII век. Мечеть была пристроена позже - примерно в XVII веке.

Как отмечает ИТАР-ТАСС в восстановлении башен Ахмедов рассчитывает на помощь федерального центра, в ведении которого находятся памятники истории в Чечне.

Шаройский район - самый южный район Чечни, расположенный в горах. Образован в 2000 году. Население - 3 тысячи человек.