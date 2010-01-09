Компания Saab будет ликвидирована

В пятницу совет директоров Saab Automobile принял решение о начале процедуры ликвидации компании. Об этом со ссылкой на руководителя крупнейшей в Швеции профсоюзной организации IF Metall Стефана Лоефвена сообщило агентство AFP.

Представители профсоюза подвергли резкой критике решение GM о закрытии компании несмотря на то, что у американского концерна есть по крайней мере три предложения от потенциальных покупателей. "Это безответственно для GM как для владельца - идти сразу в двух направлениях, - заявил Лоефвен. - Нельзя одновременно заниматься и продажей, и ликвидацией компании".

Ранее сообщалось, что на Saab претендует голландская компания Spyker, а также шведская группа компаний под руководством бывшего шефа MAN и владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун, который выступает в альянсе с частной инвесткомпанией из Люксембурга.

Представители GM подтвердили информацию о начале процедуры ликвидации шведского бренда, и заявили, что они продолжат изучать предложения от потенциальных покупателей для того, чтобы "найти оптимальное решение для всех заинтересованных сторон".

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