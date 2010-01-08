В Киеве легковой автомобиль врезался в троллейбус

В Киеве на улице Стеценко автомобиль "Шевроле" врезался в троллейбус с пассажирами.

Как сообщает Магнолия-ТВ, троллейбус двигался от улицы Щусева в сторону Щербакова. На встречной полосе "Шевроле" пошло на обгон. Автомобиль зацепил мокрый снег посредине дороги, после чего его вынесло на полосу, по которой двигался троллейбус. Водитель троллейбуса попытался уйти от столкновения - резко повернув на право, он выехал на тротуар. Но гора снега, которая лежала там, остановила его. В результате чего "Шевроле" въехал в троллейбус. От удара автомобиль развернуло.

Водитель получил многочисленные травмы. Его жену пришлось доставать из машины спасателям МЧС. Однако оба от госпитализации отказались.