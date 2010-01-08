В Запорожье два человека сгорели в автомобиле
15:35, 08 января 2010Разное
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"Иномарка выгорела полностью"
В Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как сообщает интернет-портал «Репортер Запорожья», на одной из улиц водитель автомобиля Ford Sierra не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб. От удара у автомобиля лопнул бензобак и она загорелась.
"Иномарка выгорела полностью. В ней сгорели водитель и пассажир", - сообщили выезжавшие на место происшествия правоохранители.
Причина ДТП выясняется.
По неподтвержденным данным, сгоревшая машина использовалась в качестве такси.
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