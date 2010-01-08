В Запорожье два человека сгорели в автомобиле

В Запорожье в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает интернет-портал «Репортер Запорожья», на одной из улиц водитель автомобиля Ford Sierra не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб. От удара у автомобиля лопнул бензобак и она загорелась.

"Иномарка выгорела полностью. В ней сгорели водитель и пассажир", - сообщили выезжавшие на место происшествия правоохранители.

Причина ДТП выясняется.

По неподтвержденным данным, сгоревшая машина использовалась в качестве такси.