В бундестаге закроют сауну
08:41, 08 января 2010Разное
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Всё равно никто не пользуется
Действующая в здании немецкого парламента сауна будет закрыта в 2012 году, сообщает AFP. Вместо нее депутаты бундестага получат еще одну уборную.
Представитель пресс-службы парламента заявила агентству, что сауна, вмещающая одновременно 20 человек, была открыта в 2003 году. Она предназначалась для депутатов парламента и сотрудников аппарата.
Однако за все время ею воспользовались только 195 раз, большую часть времени сауна простояла закрытой. Никто из представителей немецкой политической элиты так и не воспользовался возможностью попариться вблизи своего рабочего места.
Переоборудование сауны будет произведено во время реконструкции здания, намеченной на 2012 год.
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