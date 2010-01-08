В бундестаге закроют сауну

Действующая в здании немецкого парламента сауна будет закрыта в 2012 году, сообщает AFP. Вместо нее депутаты бундестага получат еще одну уборную.

Представитель пресс-службы парламента заявила агентству, что сауна, вмещающая одновременно 20 человек, была открыта в 2003 году. Она предназначалась для депутатов парламента и сотрудников аппарата.

Однако за все время ею воспользовались только 195 раз, большую часть времени сауна простояла закрытой. Никто из представителей немецкой политической элиты так и не воспользовался возможностью попариться вблизи своего рабочего места.

Переоборудование сауны будет произведено во время реконструкции здания, намеченной на 2012 год.

Лента.ру