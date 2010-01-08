General Motors изготовил первую батарею для электромобиля

General Motors объявил, что изготовил первую батарею для электромобиля Chevrolet Volt.

"Это важная веха для GM и реальный шаг к тому, чтобы выпустить на рынок Chevrolet Volt", - заявил президент и гендиректор компании Эд Уитэйкр (Ed Whitacre) на сайте GM.

Литиево-ионовая батарея позволит автомобилю проехать первые 70 километров без топлива, после чего в действие вступит двигатель внутреннего сгорания объемом 1 литр, который станет подзаряжать батареи.

Chevrolet Volt сможет проехать без подзарядки до 550 километров, сообщает компания.

Первая батарея изготовлена на заводе в Браунстауне, заложенном в августе прошлого года. Серийный выпуск, как ожидается, начнется в четвертом квартале.

Однако стоимость ожидаемого автомобиля по-прежнему не названа, замечает РИА "Новости".