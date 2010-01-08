«Киевавтодор» использовал половину запаса соли для дорог

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» использовала уже половину стратегического запаса соли для дорог.

Об этом сообщил генеральный директор «Киевавтодора» Георгий ГЛИНСКИЙ на совещании в Киевской городской государственной администрации по вопросам контроля над уборкой дорог и дворов столицы в связи с чрезвычайными погодными условиями.

Как информировали УНИАН в пресс-службе КГГА, в частности, по словам Г.ГЛИНСКОГО, на трассы ежедневно выводится более 80 очистительных машин, 8 грейдеров, солеразбрасователи, работают бригады дорожников. «Наш стратегический запас соли для дорог уже израсходован наполовину, а это почти 15 тысяч тонн. Но мы приняли решение перераспределить ее так, чтобы нам хватило реагентов до окончания праздничных каникул, а уже с 11 января мы быстро пополним эти запасы», - сказал он.

Как отметил в свою очередь директор коммунального предприятия «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ, несмотря на сложные погодные условия, муниципальный транспорт работает без перебоев, на зачистку трамвайных путей выведена спецтехника, расчищается пространство на автобусных остановках и пр.

Участники заседания подчеркнули, что худшая ситуация складывается там, где из-за отсутствия законных рычагов невозможно задействовать эвакуаторы. В частности, невозможно убрать снежные заносы под автотранспортом, припаркованным на тротуарах или у дороги. В этих случаях Киевская городская государственная администрация действует совместно с ГАИ – такие автомобили поднимаются эвакуаторами для расчистки под ними снега.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС обратился к руководителям государственных и частных предприятий с требованием расчистить прилегающую к их зданиям территорию и регулярно поддерживать ее в надлежащем состоянии.

«Мы будем достаточно жестко контролировать всех руководителей, от чьих действий зависит наведение порядка на улицах и в дворах, вплоть до наказания в виде увольнения, если ими не будут приняты необходимые меры по вывозу мусора и расчистке пешеходных и подъездных путей к ближайшим выходным дням», - отметил Д.БАСС.