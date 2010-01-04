Поезд «Москва-Одесса» убил 26-летнего мужчину

3 января в Лохвицком районе Полтавской области вблизи станции Сула пассажирским поездом №34 сообщением «Москва-Одесса» смертельно травмирован 26 летний гражданин.

Об этом журналистам сообщил начальник центра пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области Виталий ШКАРЕВСКИЙ.

«Мужчина хотел на станции перелезть под поездом. Но поезд его раздавил. От полученных травм он скончался», - сказал Виталий ШКАРЕВСКИЙ.