”Волга” врезалась в рейсовый автобус: 5 пострадавших

В Симферопольском районе Крыма на автодороге Симферополь-Феодосия легковой автомобиль ГАЗ-24 ("Волга") врезался в рейсовый автобус, в результате этой аварии серьезно пострадали пять пассажиров "легковушки".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, ДТП произошло при попытке водителя "Волги" обогнать движущиеся впереди автомобили. Совершая маневр, "Волга" выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автобусом "Эталон". В свою очередь как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, удар был настолько сильный, что у "Волги" "вырвало шаровую опору с колесом и полностью снесло переднюю часть".

На место аварии прибыла оперативная группа МЧС, сотрудники МВД и ГАИ, медики.

В аварии травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры "Волги" - у всех них закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, различные переломы и раны.

По данным ГАИ, всего за истекшие сутки в АРК произошло 7 ДТП, в которых два человека погибли и девять травмированы.