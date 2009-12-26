В Феодосии остановили водителя с простреленной головой

Инспекторы ДПС Феодосии остановили на железнодорожном переезде автомобилиста с простреленной головой. Об этом сообщает Лента.ру по материалам агентства "Новый регион".

Милиционеры обратили внимание на неуверенное поведение водителя "Мазды": машина петляла по дороге. На сигнал жезлом водитель не отреагировал. После звуковых сигналов свистком он заглушил двигатель, но из машины не вышел.

В автомобиле милиционеры обнаружили мужчину, голова которого лежала на руле. На сидениях нашли следы крови, а также травматическое оружие. В виске водителя инспекторы заметили пулевое отверстие.

Выяснилось, что 39-летний житель Симферопольского района пытался покончить жизнь самоубийством. Он оставил предсмертную записку. Однако мужчина выжил. Его отправили на лечение в больницу Феодосии.