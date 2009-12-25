"Доктор Хаус" теряет позиции в рейтингах

Неоднократный обладатель премий "Эмми" сериал "Доктор Хаус" начал стремительно терять позиции в рейтинге популярности американских сериалов. Очередной, шестой по счету, сезон "Доктора Хауса" критики все еще номинируют на различные премии, но они все чаще достаются конкурентам – сериалу "Американская семейка", "Хор" (Glee) и "Во все тяжкие" (Breaking Bad), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на dni.ru.

В этом году "Доктор Хаус" не пробился в ежегодные "горячие десятки", составляемые обозревателями различных изданий под Рождество. Между тем, дебютант комедийного жанра сериал "Хор" в этом сезоне получил сразу пять призов Satellite Awards. Его признали лучшим комедийным шоу, а исполнителей главных ролей Мэтью Моррисона и Лию Мишель - лучшими актерами.

История о бывшем преподавателе химии "Во все тяжкие" так же стремительно отвоевывает лавры, которые до этого принадлежали сериалу "Безумцы" (Mad Men) о буднях рекламного агентства в 1960-х годах.

Лучшей в двух номинациях - "Лучший драматический сериал" и "Лучший актер в драматическом сериале" – стала криминальная драма "Breaking Bad".