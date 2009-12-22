Сегодня - день зимнего солнцестояния

22 декабря - самый короткий день в году - день зимнего солнцестояния.

"Солнце на лето, зима на мороз", - говорили старожилы.

С этого времени отмечается постепенный прирост дня. Если на зимнюю Анну лучисто и светло, 31 декабря будет ясно и морозно, если хмуро и на деревьях иней - к пасмурному и теплому новогодью.

Сегодня православная церковь празднует зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Святая праведная Анна и ее муж - святой праведный Иоаким, который был родом из колена Иудина, из дома царя Давида (по древнему обетованию из рода Давидова должен был произойти Мессия - УНИАН), жили в Назарете Галилейском. Ежегодно они отдавали две трети своих доходов в Иерусалимский храм и бедным. Святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как отсутствие детей у евреев считалось наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из праздников, когда израильтяне приносили в Иерусалимский храм дары Богу, первосвященник, полагая, что бездетный Иоаким не имел благословения Божия, отказался принять от него дары. Святой Иоаким был огорчен. Не возвращаясь домой, он ушел в пустыню и провел там сорок дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие.

В свою очередь, святая Анна считала себя главною виновницею постигшего их горя.

Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами, она слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Как только святая Анна произнесла слова обета, по преданию, Ангел Божий открыл, что у нее родится дочь по имени Мария, через которую благословятся все племена мира.

С тем же благовестием Ангел явился и святому Иоакиму в пустыне и приказал ему идти в Иерусалим. В Иерусалиме святая праведная Анна зачала и родила Пресвятую Деву Марию.

До трехлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Вскоре после введения во храм Пресвятой Богородицы восьмидесятилетний старец Иоаким скончался. Святая Анна пережила его на два года и отошла ко Господу семидесяти девяти лет.

Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами - предками Иисуса Христа по плоти, и ежедневно на отпусте божественной службы просит их молитв об исходящих из храма верующих.

Издревле этот праздник особенно почитался беременными женщинами.