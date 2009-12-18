Правительство профессионалов с приставкой «наи»

Накануне выборов идет очень много дискуссий относительно персон кандидатов на главную должность страны. Конечно, не обходится без взаимных обвинений конкурентов. Особо достается (и от Президента, и от оппозиции, и от экспертов) действующему премьер-министру, ведь именно в ее руках – управление экономикой государства. Что касается этого вопроса, тут у меня есть собственная позиция. Следовательно, я, как экономист, утверждаю: к правительству Тимошенко можно применять лишь эпитеты высшей степени сравнения! Правительство Юлии Владимировны – «самое-самое-самое». И, я уверен, со мной многие согласятся.

Это самое депрессивное правительство за время независимости. Под руководством Тимошенко в Украине произошла самая большая девальвация национальной валюты, появились самые высокие показатели инфляции, за весь период истории – самое большое падение промышленного производства и спад ВВП, самый большой размер дефицита государственного бюджета, самые низкие реальные доходы граждан, самый высокий уровень безработицы в стране и самое большое накопление государственного долга... В деятельности Юлии Владимировны нет полутонов. Все сделано в высшей степени!

Конечно же, такое управление экономикой стало одним из самых главных факторов того, что европейский имидж Украины в контексте приближения к ЕС полностью испортился. Придется приложить немалые усилия, чтобы вернуть потерянное доверие.

Двухгодичная работа этого правительства – это не просто потерянные годы для экономического развития Украины, это «минусовые» годы. Пожинать его плоды мы будем еще не один год, ликвидируя последствия экономических ошибок, которые допускала Тимошенко.

Похоже, правительство Украины есть лишь на рекламных носителях и на пресс-конференциях с отчетами о ежемесячном перевыполнении «плановых поступлений» в госбюджет, успешной «рекапитализацией банков» и невероятной радостью от получения очередного транша МВФ.

Ни одна бюджетная статья развития не выполняется, и уже начинают не выполняться и социальные статьи, а с украинских банков сейчас денег не возьмешь ни в виде своих депозитов, ни в виде необходимых кредитов.

Между тем, Национальный Банк не прекращает печатать деньги: то 18 млрд. на уставный фонд Нафтогаза, то 44 млрд. на “рефинансирование банков”, еще неплохо было бы 10 млрд. на Евро-2012., при этом не забываем, что Налоговая и Таможня постоянно перевыполняют «план поступлений», а курсовая стоимость уже полученных кредитов МВФ достигает 90 млрд.грн.

Так почему же у украинского правительства все время нет денег ни на программы развития, ни на адекватное инфляции повышение зарплат и пенсий, ни на Аграрный фонд, ни на расчеты с «Газпромом»? – Казна пустая?!

Да и финансовая капельница Международного Валютного Фонда, похоже, не очень помогает: вспомним, что во время недавней пиар-эпидемии свиного гриппа, для закупки лекарств, премьер-министр искала средства не в перевыполняемом госбюджете (в общем или специальном фонде), а обратилась к НБУ - с просьбой еще напечатать денег! Вот так искусство вести экономическую политику!

Очевидно, что в такой критической ситуации (а то, что она критическая, поверьте, Тимошенко прекрасно понимает) премьер взяла курс на единственный приемлемый для нее выход – перескочить в кресло Президента, а весь груз своих «достижений» сбросить на следующего премьера. И, между прочим, до сих пор имеет определенные шансы на такой результат. Удивляет, как украинский народ до сих пор в состоянии верить этому нагромождению политических и экономических афер?

Андрей Новак, кандидат экономических наук, автор книги “Как поднять украинскую экономику”