В России предлагают запретить нецензурную лексику

Заместитель председателя Совета Федерации России, представитель в СФР от исполнительного органа госвласти Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ предлагает наложить запрет на нецензурные высказывания с помощью принятия специального закона.

«Ненормативная лексика должна перестать быть частью нашей повседневной жизни», - заявил сенатор.

Остановить распространение матерной брани парламентарий предлагает с помощью принятия федерального закона, подобного тому, что уже несколько лет действует в Белгородской области.

По словам политика, областной закон о борьбе со сквернословием, в частности, «запрещает выражаться в общественных местах, на работе, при общении друг с другом». «За нарушение предписания взимаются большие штрафы», - сказал М.НИКОЛАЕВ, добавив, что «эффект от данной меры уже ощущается».