В Днепропетровске столкнулись два автобуса: есть раненые

В Днепропетровске водитель автобуса “Мercedes Benz-312Д”, двигаясь по пр. Героев в направлении ул. Космической, отвлекся от управления и допустил столкновение с автобусом “Мercedes Benz-311”, который двигался впереди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП четверо пассажиров автобуса “Мercedes Benz-312Д” получили телесные повреждения.