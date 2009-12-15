В Днепропетровске столкнулись два автобуса: есть раненые
11:15, 15 декабря 2009Разное
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В Днепропетровске водитель автобуса “Мercedes Benz-312Д”, двигаясь по пр. Героев в направлении ул. Космической, отвлекся от управления и допустил столкновение с автобусом “Мercedes Benz-311”, который двигался впереди.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП четверо пассажиров автобуса “Мercedes Benz-312Д” получили телесные повреждения.
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