Столкнулись "жигули" и трейлер с газовой цистерной

В Крыму в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым погиб один человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация об аварии на 265-м километре трассы Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь поступила в пятницу вечером.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-2102» нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с трейлером «Скания», который перевозил цистерну с газом пропан-бутан в количестве 37 метров кубических», - говорится в сообщении.

Цистерну оторвало от трейлера и отбросило на обочину дороги.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.

Цистерна не повреждена, утечки газа не было.