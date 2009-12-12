Столкнулись "жигули" и трейлер с газовой цистерной
11:00, 12 декабря 2009Разное
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Водитель ВАЗа погиб на месте
В Крыму в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым погиб один человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, информация об аварии на 265-м километре трассы Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь поступила в пятницу вечером.
«Водитель автомобиля «ВАЗ-2102» нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с трейлером «Скания», который перевозил цистерну с газом пропан-бутан в количестве 37 метров кубических», - говорится в сообщении.
Цистерну оторвало от трейлера и отбросило на обочину дороги.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии.
Цистерна не повреждена, утечки газа не было.
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