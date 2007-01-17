Кушнареву сделали переливание крови, но он не приходит в сознание

По состоянию на 10.40 17 января народный депутат Евгений КУШНАРЕВ находится в критическом состоянии и не приходит в сознание, сообщает сайт Харьковской областной государственной администрации.

По словам министра здравоохранению Украины Юрия ПОЛЯЧЕНКО, врачи предпринимают не только интенсивные терапевтические и реанимационные меры, трое из них стали донорами. Е.КУШНАРЕВУ была проведена гемотрансфузия (переливание цельной крови непосредственно от донора пациенту).

По словам Ю.ПОЛЯЧЕНКО, больница обеспечена необходимыми лекарствами и препаратами. Министр также отметил высокий профессионализм харьковских врачей.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу города Изюм Харьковской области с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты 16 января.

Ему сделали операцию, в результате которой удалили часть кишечника и одну почку, раздробленную пулей.

Сегодня ночью в Изюмскую райбольницу, где находится Е.КУШНАРЕВ, прибыл министр здравоохранения Украины Ю.ПОЛЯЧЕНКО.