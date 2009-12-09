Украина таки пропустила верблюдов из России

Украинские пограничники пропустили через Украину российский грузовик с 20 верблюдами, которому 7 декабря было отказано во въезде из-за отсутствия разрешения на транзит.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, по данным пограничников, вчера в 19.40 после оформления необходимых документов и устранения недостатков, указанных украинскими контрольными службами, через пункт пропуска «Успенка» Донецкой области, в Украину въехал грузовик «ДАФ», которым везли 20 верблюдов. Животных для цирковой дрессуры перевозят из Владикавказа (Россия) в Софию (Болгария) транзитом через наше государство и Молдову.