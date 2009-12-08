ГАИ меняет талоны техосмотра на пластиковые

Работники ГАИ разоблачили одного из должностных лиц районного управления Госавтоинспекции в Киевской области, который занимался незаконной реализацией талонов технического осмотра автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, в частности, фальшивые бумажные талоны о прохождении ТО в количестве около двух десятков были обнаружены приблизительно 2,5 месяца назад работниками ГАИ.

Всего же, как отметил начальник Департамента ГАИ, из официального оборота исчезло более тысячи талонов, в связи с чем в Киеве и Киевской области ГАИ начало вводить пластиковые талоны техосмотра, и планируется, что до конца первого квартала следующего года новые образцы таких документов будут введены по всей Украине.

Как отметил С.КОЛОМИЕЦ, виновный находится на больничном, но как только закончит лечение, будет уволен из органов внутренних дел, а в дальнейшем его судьбу будут определять прокуратура и суд.

Он заметил, что новые образцы талонов о прохождении владельцами транспортных средств техосмотра будут изготовляться на специальной технике в подразделениях ГАИ.

Вместе с тем, С.КОЛОМИЕЦ напомнил, что официальный срок окончания техосмотра истекает 15 декабря этого года, но жестких санкций в виде штрафов ГАИ не будет применять до конца января следующего года, давая, таким образом, владельцам транспортных средств возможность пройти техосмотр.