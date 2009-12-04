Правительство Непала проведет заседание на Эвересте
04:58, 04 декабря 2009Разное
912 0
Ледники тают с большой скоростью
Через два месяца после того, как правительство Мальдивской республики провело заседание под водой, непальские министры готовятся провести заседание кабинета на Эвересте, сообщает Би-Би-Си.
Власти Непала надеются, что это мероприятие – накануне начинающейся на следующей недели конференции в Копенгагене по вопросам изменения климата – привлечет внимание к проблеме влияния глобального потепления на ледники Гималаев.
Весь кабинет министров, включая премьера, отправится на плато, расположенное на высоте 5 тыс. метров.
Некоторые ученые утверждают, что ледники тают с такой скоростью, что это угрожает источникам воды для более чем одного миллиарда человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter