Правительство Непала проведет заседание на Эвересте

Через два месяца после того, как правительство Мальдивской республики провело заседание под водой, непальские министры готовятся провести заседание кабинета на Эвересте, сообщает Би-Би-Си.

Власти Непала надеются, что это мероприятие – накануне начинающейся на следующей недели конференции в Копенгагене по вопросам изменения климата – привлечет внимание к проблеме влияния глобального потепления на ледники Гималаев.

Весь кабинет министров, включая премьера, отправится на плато, расположенное на высоте 5 тыс. метров.

Некоторые ученые утверждают, что ледники тают с такой скоростью, что это угрожает источникам воды для более чем одного миллиарда человек.