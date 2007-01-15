В ДТП в Хмельницкой области пострадали 5 детей
11:04, 15 января 2007Разное
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Школьники ехали на олимпиаду
Вчера в 7.40 в Хмельницкой области вблизи с. Веселовка водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц 308" не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения. Среди них - пятеро учеников-старшеклассников и двое учителей, которые ехали на математическую олимпиаду в Хмельницкий.
Всего в микроавтобусе находились 10 пассажиров.
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