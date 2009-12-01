На «Арселормиттал Кривой Рог» нашли мину

В Дзержинском районе Кривого Рога на территории ОАО «Арселормиттал Кривой Рог» вчера вечером была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Во время загрузки песка на автомобиль водитель наткнулся на минометную мину калибра 82 мм

Пиротехники уничтожили взрывоопасный предмет.

Во время дополнительного обследования прилегающей территории предприятия боеприпасов больше не обнаружено.