100 ДТП за последние сутки: 24 погибших, 114 раненых

Вчера в 23.30 возле поселка Десна Козелецкого района Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 100 ДТП, в которых погибли 24 и травмированы 114 человек.