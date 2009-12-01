100 ДТП за последние сутки: 24 погибших, 114 раненых
09:58, 01 декабря 2009Разное
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Статистика МЧС
Вчера в 23.30 возле поселка Десна Козелецкого района Черниговской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 100 ДТП, в которых погибли 24 и травмированы 114 человек.
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