«Форд» врезался в «Школярик»: 4 погибших, 1 раненный

Сегодня во время дорожно-транспортного происшествия в Сколевском районе Львовской области погибли 4 человека, 1 пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Управления ГАИ в Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ, около 8.00 в селе Нагорное Сколевского района водитель автомобиля «Форд» на повороте не справился с управлением и въехал в автобус «Школярик». В результате ДТП на месте погибли 4 человека, которые находились в салоне автомобиля, 1 пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Легковой автомобиль зарегистрирован в Словакии. «Пока не известно, кто именно погиб – граждане Словакии или другого государства, личности людей будут устанавливаться», - сообщила С.ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

В автобусе «Школярик» детей не было, водитель как раз ехал за ними в школу.

Напомним, что сегодня, 23 ноября, в учебных заведениях Львовской области закончился карантин, объявленный в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.