Екатерина Ющенко снялась для Elle

Год назад премьер Юлия Тимошенко вызвала сенсацию - снялась для модного журнала Elle. Фото Тимошенко вышло на обложке, а внутри поместилась целая фотосессия в сопровождении интервью. Сегодня в этом же журнале фото первой леди страны – жены президента Екатерины Ющенко.

На фотографиям супруга президента была одета преимущественно в наряды от украинских дизайнеров в национальном стиле. Блуза и платье от Роксоланы Богуцкой, пальто и платье от Лилии Пустовит. Еще одно платье – от российского модельера Валентина Юдашкина.

Интервью Elle жена президента давала в помещении возглавляемого ею благотворительного "Фонда 3000". Впрочем, судя по благодарности редакции сотрудникам президентской резиденции на улице Банковой, 10, фотосессия происходила в доме с химерами.

В "задушевной беседе" с журналисткой Екатерина Ющенко рассказала тайны своей семейной жизни.

Она призналась, что слухи об их первом знакомстве с Виктором Андреевичем неверны и встретились они не в воздухе, а еще на земле.

"То, что написано, это немного приукрашенная история, особенно в том, что якобы наши места в самолете оказались рядом случайно... На самом деле мы познакомились еще в "Борисполе" (я была в составе делегации, которую возглавлял мой муж)", - рассказала госпожа Ющенко.

Оказывается, в самолете будущие супруги должны были сидеть порознь, но расторопный Ющенко быстро исправил эту ситуацию. "Он попросил пересадить меня поближе, чтобы подробнее расспросить о программе нашей поездки. Тем более, что он летел в США впервые", - вспомнила Екатерина Ющенко.

Была ли эта любовь с первого взгляда, она не знает. Скорее, это было "уважение с первого взгляда". Будущий муж поразил Екатерину своей интеллигентностью и романтизмом.

"Я почувствовала, что Виктор абсолютно лишен цинизма, присущего многим должностным лицам. Он оказался удивительно романтичным и, что было очень важно для меня, патриотом Украины. А сочетания всех этих качеств в одном мужчине до знакомства с ним я не встречала", - рассыпалась в комплиментах госпожа Ющенко.

Дальше жена президента рассказала о самом сокровенном – их отношениях с супругом. По ее словам, чувства друг к другу у них с мужчиной не только не охладели, но и возрождаются ежедневно. А в целом в президентской семье царит настоящая романтика и любовь.

"Мой муж как-то сказал (и меня это поразило), что любовь нужно возрождать ежедневно. Ежедневно говорить друг другу "Я тебя люблю". Каждый день, здороваясь друг с другом, целовать. Иногда я утром встаю и иду куда-то, думая о своем. И Виктор меня останавливает: "Кажется, ты о чем-то забыла", - поделилась жена президента.

Оказывается, Ющенко – очень настойчив в отношениях с женой. Он напоминает ей о самом главном, "настаивает".

"Романтика наших отношений проявляется во взгляде, например, брошенном на людях, или в прикосновении. Прошли годы, чувства не угасли. Любовь питают общие ценности: вера, семья, Родина. Ведь все другое – молодость, красота, страсть - проходит", - говорит Екатерина Ющенко.

В семье президента – демократия, свобода выбора, но "без дисциплины никак нельзя". Еще, оказывается, за дисциплину отвечает жена Ющенко, а муж "больше потакает детям".

"Он сам обратил внимание, что иногда может по два-три раза просить их что-то сделать. Правда, это не касается принципиальных вопросов, а только ежедневных обязанностей: сделать уроки, почистить зубы, лечь вовремя спать. У нас даже у самого маленького, Тарасика, есть свои обязанности", - рассказала жена президента.

Екатерина Ющенко может часами рассказывать о своих детях. Она не отделяет свое свободное время от них, а общение с детьми для нее – это "погружение в собственное детство, в его самые приятные моменты".

"Я читаю им книжки, которые читала когда-то сама, учу те же стихотворения, которые со мной учила моя мама. Так же, как и я когда-то, они занимаются украинскими танцами. А еще младшие дети берут уроки игры на бандуре и фортепиано", - поделилась Екатерина Ющенко.

Еще она призналась, что дети иногда шалят. Тарасик, например, недавно взял ручку и зарисовал столик сестренки.

"Я его заставила вытереть, но столик так и остался с новым "орнаментом". А недавно у нас изменился дизайн ламп. Но это уже работа средней – Христины. А еще она и София питают горячий интерес к содержанию моей косметички. Как-то Софийка сделала себе черный макияж, а затем сама себя испугалась и расплакалась. Дочери очень любят копаться в моем гардеробе. У них хороший вкус: всегда выбирают самые красивые и дорогие сумки и обувь".

Еще жена президента пожаловалась на нехватку времени. Даже у ее мужа, который так увлекался рисованием, почти не осталось времени на это дело, "разве что на каникулах он берет кисти в руки и делает несколько мазков". Но Ющенко все же успел научить свою жену "любить, ценить и собирать древность".

А вот госпожа Екатерина учит своего мужа отдыхать.

"Если мы выбираемся, например, в Крым, то для него – мука полежать хотя бы час у моря. Ему нужно сразу в машину, в горы, в лес, в заповедники. А я говорю, что можно просто сесть и поговорить с детьми, просто отдохнуть. Он еще к этому не привык. Я пытаюсь его убедить, что находиться постоянно в движении невозможно", - говорит она.

Екатерина Ющенко не чувствует себя одинокой, потому что у нее хороший мужчина и "пятеро детей". А еще есть друзья, "которые рядом многие годы".

"Конечно, были разочарования, когда от нас в тяжелые минуты многие отворачивались, а затем, когда все налаживалось, возвращались. Меня очень разочаровывают люди, которые пытаются использовать нашу дружбу в корыстных целях. Мне тяжело это принять и понять", - рассказывает она.

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