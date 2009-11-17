Луценко о штрафах, ДТП, взятках и подготовке водителей на права

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что благодаря повышению штрафов за нарушение правил дорожного движения, за год ситуация на украинских дорогах значительно улучшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«В целом, считаю, что этот год сработали на «очень хорошо» - ситуация на дорогах на 30-35% улучшилась», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что благодаря увеличению штрафов и применению автоматических систем контроля за дорожным движением было выявлено большое количество системных нарушителей, которые раньше избегали ответственности, в том числе благодаря взяткам. «Теперь эта система сломана. Считаю невозможным что-то большее менять в данном законе, кроме исключение наказания «общественные работы», поскольку это является лазейкой от избежания ответственности», - заметил министр.

В то же время он информировал, что в следующем году МВД сосредоточит свое внимание на профилактике дорожно-транспортных происшествий, в частности из-за более тщательной системы подготовки водителей с помощью электронного комплекса сдачи экзаменов, что сделает невозможным постороннее вмешательство в процесс сдачи экзаменов для получения водительских прав.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас такой комплекс апробирован в Киеве. Министр надеется, что в следующем году этот комплекс появится в каждом регионе, для чего необходимо около 500 млн. грн. По мнению министра, эти деньги, равно как и средства на установку камер уличного наблюдения, обустройства дорожной инфраструктуры, можно найти на местах, использовав поступления от штрафов, которые получают местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 ноября 2008 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за осуществление грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взимания штрафа значительного размера будут приниматься только судом.