В Киев прибыла Боянская чудотворная икона
18:08, 15 ноября 2009Разное
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На ней теперь два потока слез
В киевский храм Преподобного Федора Освященного, что на ул. Багговутовской, прибыла Боянская чудотворная икона Божьей Матери.
Как рассказал настоятель храма отец Петр, икону привезли из монастыря в селе Бояны (Черновицкая область), куда ездят паломники со всего мира.
Икона знаменита среди верующих тем, что во время богослужения в 1993 году она "заплакала", после чего ее признали чудотворной.
"И теперь на ней образовались два потока слез", - рассказал о.Петр. Верующие уверены, что икона может избавить их от болезней, в том числе от злокачественных опухолей.
Икона будет находиться в Киеве до 24 ноября.
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