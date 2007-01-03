В Ялте дельфины напали на пьяного купальщика

В Ялте офицеры МЧС спасли в море нетрезвого мужчину, на которого напали дельфины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, 2 января в Ялте в районе бывшего городского пляжа офицеры МЧС, случайно оказавшиеся рядом, стали неожиданными спасателями нетрезвого купальщика. «Морж» был в 30 метрах от берега и при этом странно хрипел», отметили в пресс-службе.

«Мы бросились на волнорез, – рассказал замначальника Ялтинского горуправления МЧС Василий ТЕНИЩЕВ. - и увидели, что на несчастного купальщика напали дельфины и отталкивают его в море. Мы закричали «моржу», чтобы плыл к пирсу. Пришлось несколько раз стукнуть палкой по воде, чтобы отпугнуть стаю и, наконец, вытянуть человека наружу».

Как оказалось, стая дельфинов загнала рыбу между волнорезами и кормилась. Мужчина, которому на вид было лет 40-45, решил немного охладиться. Не заметив хвостатую компанию, «морж» прыгнул в море, отметили в ГУ МЧС.

«Вероятнее всего, купальщика дельфины приняли за конкурента, - считает В.ТЕНИЩЕВ. – И стали отгонять незваного гостя подальше в море. К счастью, человек не пострадал, если не считать шока, в который его повергло нападение». Поблагодарив спасателей, мужчина спешно удалился.

«Такой случай у нас первый. Приходилось видеть отдельно тонущих или отдельно нуждающихся в помощи дельфинов, но в таких условиях спасать человека не приходилось», – отметил В.ТЕНИЩЕВ.