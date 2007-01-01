При изготовлении пиротехники один человек погиб, второй - тяжело ранен

Ночью 1 января в поселке Константиновка Арбузинского району Николаевской области во время изготовления пиротехнического изделия в частном жилом доме произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва погиб один человек, еще один получил рваную рану правого бедра, ожоги первой и второй степени. Потерпевший госпитализирован.

Правоохранительными органами проводится расследование.