Введен новый порядок налогов на куплю-продажу недвижимости

С первого января 2007 года вступает в силу 11 статья Закона Украины „О налоге на доходы физических лиц”, согласно которой внедряется новый порядок налогообложения операций по покупеи-продаже недвижимости.

Отныне нотариусы при засвидетельствовании соглашений о покупке-продаже и обмене недвижимого имущества обязаны выполнять функции налоговых агентов, сообщает “Немецкая волна”.

По закону, в случае нарушения правил начисления или уплаты в бюджет налога на доходы физического лица нотариусы будут нести материальную ответственность. В 2005 году, после того, как рынок недвижимости был фактически парализован из-за забастовки нотариусов, на эту статью закона наложили мораторий до 2007 года. В настоящее время подобная ситуация вряд ли повторится - благодаря работе, которую провела Ассоциация специалистов по недвижимости, удалось принять такие поправки к закону, которые вывели из поля налогообложение более чем 75% всех соглашений, сказал в интервью “Немецкой волне” президент Ассоциации Александр БОНДАРЕНКО.

Облагаться налогом будут объекты недвижимости, площадь которых превышает 100 квадратных метров. Как объясняет эксперт, “если квартира - 110 квадратных метров, то 100 вы продаете без налогов, и только на стоимость 10 квадратных метров вы платите налог в размере 1%”. Кроме того, по словам А.БОНДАРЕНКО, сама процедура начисления налога теперь значительно упрощена, в отличие от запутанных сложных формул, которые предлагались два года тому назад.