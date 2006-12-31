Итальянские полицейские охотятся за ”головой Зидана”

Накануне Нового года итальянские силы правопорядка проводят по всей стране массированные операции по конфискации складов нелегально изготовленной и потому опасной пиротехники - петард, фейерверков, салютов, среди которых "гвоздь" нынешнего сезона - заряд под названием "голова Зидана", сообщает Newsru.

Гигантская шутиха представляет собой наполненный порохом шар размером с человеческую голову или футбольный мяч. При взрыве "голова Зидана" издает оглушительный грохот. Этот фейерверк продается на "черном" рынке, он не имеет сертификата безопасности и поэтому подлежит конфискации.

Своим названием петарда обязана знаменитому инциденту во время финального матча чемпионата мира по футболу, когда капитан французской сборной Зинедин Зидан ударил головой в грудь спровоцировавшего его итальянского игрока Марко Матерацци.

Новогоднюю ночь в Италии принято встречать взрывами фейерверков. Накануне новогодних праздников прилавки магазинов и уличные базары ломятся от всевозможной пиротехники. Значительная часть этой продукции изготовлена на подпольных фабриках и в нелегальных мастерских, которые не обременяют себя прохождением строгих проверок и получением множества разрешений.

Массированные партии не прошедших сертификацию петард накануне Нового года завозятся также из Китая. По подсчету экологической организации "Легамбьенте", объем рынка нелегальных пиротехнических изделий в Италии составляет 30 млн евро в год. По данным полиции, значительную часть этого рынка контролирует мафия.

По словам экспертов, пиротехников и саперов, нелегальные петарды, многие из которых по убойной силе сравнимы с боевыми зарядами, крайне опасны. Из-за нарушения технологии взрывная сила заряда может оказаться больше рассчитанной, а время от момента поджигания запала до взрыва - меньше нормы, так что люди просто не успевают убежать на достаточное расстояние. Не сработавшая петарда остается лежать на улице и поэтому создает угрозу для окружающих.

Каждый Новый год в Италии в больницы поступают сотни людей, пострадавших от взрывов фейерверков и петард. Если в новогоднюю ночь большая часть травмированных - взрослые, то в последующие дни большинство раненых составляют дети, нашедшие на улице неразорвавшиеся шутихи и попытавшиеся привести их в действие.

Накануне Нового года в Италии были конфискованы тонны нелегально изготовленной пиротехники. Полиция, карабинеры и финансовая гвардия проводят повальные обыски подозрительных объектов с привлечением собак, натренированных на поиск взрывчатки. В Риме и его окрестностях изъято около четырех тонн фейерверков.

В области Кампания (центр - Неаполь), где население особенно любит "играть с огнем", конфисковано 20 тонн пиротехники, в окрестностях сицилийского города Катания полиция нашла подпольную фабрику, на складах которой хранилось 12 тонн фейерверков. В окрестностях южного города Фоджа обнаружен работавший с нарушением лицензии пороховой завод, поставлявший свою продукцию на подпольные заводы петард по всей Италии, на складах фабрики конфисковано 3,5 тонны пороха.

Итальянская организация защиты прав животных - Лига за запрещение охоты - призывала сограждан отказаться от фейерверков, потому что их взрывы наносят огромный вред животным, обладающим более чутким, чем люди, слухом, - собакам, кошкам, птицам, а также домашнему скоту.