Тимошенко в лаборатории безопасности продукции АПК (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости продолжения в 2010 году финансирования мер по развитию лабораторий для диагностики вирусов гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера во время посещения Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

«Украина может идентифицировать грипп A/H1N1, очень четко отработать технологии борьбы с ним и может даже прогнозировать развитие эпидемий, и не только этого гриппа. Нам нужно это дело развивать не как случайную, а как неотъемлемую часть национальной безопасности нашей страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что в ближайшее время правительство рассмотрит возможность выделения части финансовых ресурсов из 0,5 млрд. грн., которые предусмотрены на борьбу с эпидемией гриппа.

По ее словам, эти средства должны получить Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК и аналогичная лаборатория в Академии медицинских наук, которые имеют универсальные аналитические комплексы для проведения исследований, анализов, а также разработки стратегических мер в ответ на эпидемию.

«Я хочу, чтобы недалекие политики просто не унижали Украину, говоря, что нет лабораторий, нет аналитических центров, не в состоянии установить… Это является абсолютной неправдой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН