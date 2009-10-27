В Херсоне горел сухогруз
09:56, 27 октября 2009Разное
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Неосторожность при курении
В Херсоне произошел пожар на сухогрузном судне «Александровск».
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, судно стояло на ремонте уже 4 месяца, без экипажа, и не эксплуатировалось.
Вероятная причина пожара – неосторожность при курении. В результате сгорело 4 кв. м деревянной обшивки машинного отделения.
Судно принадлежит ООО «Реал–Агро», построено в 1959 году. Грузоподъемность - 2 тыс. тонн.
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