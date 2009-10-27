В Херсоне горел сухогруз

В Херсоне произошел пожар на сухогрузном судне «Александровск».

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, судно стояло на ремонте уже 4 месяца, без экипажа, и не эксплуатировалось.

Вероятная причина пожара – неосторожность при курении. В результате сгорело 4 кв. м деревянной обшивки машинного отделения.

Судно принадлежит ООО «Реал–Агро», построено в 1959 году. Грузоподъемность - 2 тыс. тонн.