Учредитель фестиваля борща планирует издать лучшие рецепты

Фестиваль борща состоялся в городе Христиновка Черкасской области. Фестиваль был приурочен к открытию в городе памятника герою национально-освободительного движения Ивану Гонте. В рамках праздника было проведено шоу-соревнование по приготовлению борща между командой медиков и командой депутатов Христиновского городского совета.

Как рассказал корреспонденту УНИАН учредитель "Фестиваля борща" Юрась КРАСЮК, борщ готовили в двух 100-литровых котлах, которые изготовил специально для фестиваля Смелянский машиностроительный завод "Смеламаш". Команды готовили борщ по особому рецепту. Кулинарной команде медиков удалось победить команду депутатов и получить признание жюри и всех гостей праздника. После завершения соревнования более 800 гостей праздника смогли попробовать готовый борщ.

Как рассказал Ю.КРАСЮК, он собирает лучшие и редкие рецепты борща, которые впоследствии планирует издать отдельным сборником. В этом году 14 октября на Покров Всеукраинский "Фестиваль борща" был внесен в Книгу рекордов Украины за рекорд по приготовлению самого большого количества борща – 700 литров.