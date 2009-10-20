Тимошенко откроет движение автотранспорта на Кольцевой

Место церемонии - 25-й километр

20 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии открытия движения автотранспорта на реконструированном участке Большой кольцевой дороги вокруг Киева. Как передает Правительственный портал, начало церемонии в 13:00. Место проведения - 25-й километр северо-восточного обхода Киева по Большой кольцевой от Борисполя до Броваров. Аккредитация по телефонам: 256-65-71, 256-66-43, 256-75-82, 256-66-32.

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