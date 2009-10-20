Тимошенко откроет движение автотранспорта на Кольцевой
07:06, 20 октября 2009Разное
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Место церемонии - 25-й километр
20 октября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии открытия движения автотранспорта на реконструированном участке Большой кольцевой дороги вокруг Киева.
Как передает Правительственный портал, начало церемонии в 13:00.
Место проведения - 25-й километр северо-восточного обхода Киева по Большой кольцевой от Борисполя до Броваров.
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