Бойцы МЧС спасали человека, который упал на дно водонапорной башни

В Херсонской области бойцы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли мужчину, упавшего на дно водонапорной башни с 15-метровой высоты.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Главного управления МЧС в области, 14 октября в селе Рубановка двое местных жителей решили поохотиться на голубей на крыше брошенной 15-метровой водонапорной башни. Там 24-летний парень подскользнулся и упал на дно сооружения.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, после неудачной попытки вытянуть потерпевшего с помощью бечевки решили вырезать в металлической башне отверстие, через которое мужчина смог выйти самостоятельно.

Мужчина при падении отделался испугом и получил легкие царапины. После помощи местного фельдшера потерпевший от предложенной госпитализации отказался.