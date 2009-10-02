Судья-миллионер: меня заставляли «справлять нужду в кабинете»

Экс-судья Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРЫЧ расценивает возбуждение против него уголовного дела как политическую расправу «Нашей Украины» во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал в интервью «Газете по-киевски» (№184 от 2 октября).

Отвечая на вопрос, как он оценивает возбужденное против него уголовное дело, И.ЗВАРЫЧ сказал: «Как политическую расправу «Нашей Украины» во главе с ЮЩЕНКО руками СБУ и Генпрокуратуры над неудобным главой суда, чья юрисдикция распространяется на восемь областей Украины и который слушает политические дела».

Экс-судья отметил, что его дело возникло в пик политической нестабильности в Украине - сенью 2007 года закончились выборы в Верховную Раду и осенью 2008-го страну снова ожидали досрочные парламентские выборы и будущие президентские. По его словам, на ключевых постах власти были нужны проверенные люди, а он к таким не относился.

«Потому и не втянул суд в авантюру – возвращение долгов кредиторам «Нашей Украины» за их вклады в выборную кампанию 2007-го в виде решений суда о закреплении за ними земель. От меня избавились проверенным во времена Сталина способом – возбудили уголовное дело»,- сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каких судебных делах от него требовали «позитивного решения», И.ЗВАРЫЧ сказал, что основное требование к нему как к главе суда – закрепление решением апелляционного суда тысяч гектаров земли, лесных угодий в курортных местностях за политиками, депутатами, бизнесменами. «Правильное» решение дел, связанных с выборами в Верховную Раду, местные советы, будущими выборами Президента – следующая категория требований. Еще одна касается дел, связанных с расстановкой кадров на ключевые позиции в областях», - заявил экс-судья.

Также И.ЗВАРЫЧ заявил, что над ним издевались сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. «3 декабря 2008 года меня около 10 часов держали и заставляли справлять естественные надобности в кабинете!», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли он просить политического убежища на Западе в случае оправдательного решения суда, И.ЗВАРЫЧ сказал, что подготовил обращения в международные организации, аккредитованные в Украине, и отдельные обращения к послам. «Основание: угроза, озвученная, в частности, главой СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО во Львове в августе 2009-го. Мне пригрозили: если я буду защищать себя в судах, то мне придется защищать не только себя, а и членов моей семьи – жену, сына – от преследований. Если такое случится, я буду вынужден обратиться в Европейское сообщество», - сказал экс-судья.

На вопрос, били ли его в СИЗО, И.ЗВАРЫЧ сказал: «Пока меня держат в камере, СБУ, ГПУ, тюремщики в любое время могут сделать со мной все, что захотят. Я абсолютно беззащитен, как и моя семья: жену угрожают уволить с работы, если она не даст «нужные» доказательства для так называемого следствия».

По его словам, следователи прокуратуры незаконно конфискуют имущество его сына. «За членами семьи следят, прослушивают, подглядывают оперативные работники СБУ. Что касается издевательств, то в материалах дела есть заключение судмедэкспертов, где все побои зафиксированы»,- добавил И.ЗВАРЫЧ.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРЫЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживание председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

4 сентября, Апелляционный суд города Киева по предоставлению Генпрокуратуры продлил срок пребывания И.ЗВАРЫЧА под стражей с 6 до 9 месяцев – до 10 декабря с.г.