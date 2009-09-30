Как оценивать работу правительственного чиновника

Неужели наши предприниматели глупее, чем китайские или турецкие? Информация о том, что Украина заняла 142 место с 183 в рейтинге благоприятности условий для предпринимательской деятельности, навеяла такие размышления...

Показатели падения украинской экономики – одни из самых высоких в мире. Почему так вышло? Почему экономика соседней Польши и далекого Китая, невзирая на мировой кризис, растет, а украинская – то ли еще продолжает падать, то ли уже так глубоко и больно брякнулась, что неизвестно когда придет в сознание...

Нет простых рецептов выхода из кризиса, и один или два хороших закона не исправят ситуацию к лучшему. Нужны системные и кое-где довольно непопулярные реформы.

Чтобы понять, почему экономический кризис у нас оказался настолько болезненным, нужно понять – как страна жила до него. Вспомним, за счет чего обеспечивалось благосостояние украинцев в докризисный период, который закончился в сентябре 2008 года. А обеспечивалось оно преимущественно за счет иностранных кредитов – правительству, банкам, предприятиям, миллионам рядовых граждан. Наша страна за последние пять лет набрала за рубежом кредитов на 70 миллиардов долларов!

И куда же большинство из этих кредитов в конце концов было потрачено? На приобретение машин, холодильников, телевизоров и много чего еще... Вот только почти все это было произведено в Германии, США, Польше, Турции, Японии, Италии, Корее, Китае и т.д., а не в Украине. Мы набрали кредитов на десятки миллиардов долларов, чтобы накупить заморских товаров, обеспечив иностранцев работой.

Мы покупаем кучу полезных, нужных вещей иностранного производства не потому что они качественнее, а потому что наших просто нет. В наших магазинах большинство товаров – это импорт, и нередко не лучшего качества. Оказывается, что даже примитивного молотка или отвертки украинского производства нет. У нас почти ничего не производится для повседневной жизни. И это уже не говоря о более сложных товарах. Дошло до того, что появились вышиванки китайского или турецкого производства.

Почему же все эти товары не производятся в Украине, и выгоднее их завозить из-за границы, иногда за тысячи километров, а не производить здесь? Неужели наши предприниматели глупее, чем, например, китайские или турецкие, или у нас нет предпринимательской смекалки?

Нет, причина совсем в другом. Это происходит потому, что в основу деятельности правительств тех стран положено максимальное содействие развитию предпринимательству и производству в собственном государстве. Большая часть продукции производятся на десятках, сотнях тысяч и даже миллионах (в Китае) малых и средних предприятий. Именно такие предприятия дают также составные части даже для высокотехнологичной продукции – такой, как автомобили или даже самолеты. Именно они обеспечивают зарплату миллионам граждан своих стран, а следовательно, благосостояние большинства населения. Для этого предприятиям создают максимально благоприятные условия для получения дешевых долгосрочных кредитов, предоставления гарантий, экспортного страхования. А еще можно вспомнить налоговые льготы, что их получают предприятия, которые начинают производить экспортоориентированную или импортозамещающую продукцию. Конечно, условия налогообложения предпринимательской деятельности там стабильны на протяжении многих лет – они не изменяются, как у нас, по нескольку раз в год. И качество работы государственных чиновников на местах там оценивают в зависимости от того, сколько новых предприятий создано, сколько дополнительной продукции они произвели. Потому эти чиновники заинтересованы не в созданнии препятствий для деятельности предпринимателей, чтобы иметь возможность получить от них взятки – а просто в выполнении своих обязанностей. Там чиновники заинтересованы в содействии деятельности предпринимателей.

Но это все там. И до тех пор, пока таких же условий для предпринимателей не будет в Украине, ожидать, что у нас появятся товары, на которых указано «Произведено в Украине», а не «Made in ненаше», – не приходится. И экономический кризис в Украине будет без конца.

Все эти мысли навеяла информация о том, что Украина заняла 142 место из 183 в рейтинге благоприятности условий для предпринимательской деятельности, составленном Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.

Как-то Борис Ельцин сказал, что российский чиновник утром должен подумать, что он сделает хорошего для Украины в течение дня. Не знаю, о чем там должен думать российский чиновник утром, а вот украинские правительственные чиновники должны бы хоть раз в квартал публично отчитываться, что они сделали для содействия бизнесу в Украине. И при этом не меньше чем дважды в год должны проводиться независимые социологические исследования в каждом регионе Украины с оценкой того, действительно ли такие условия улучшились. А результаты этих исследований должны быть решающим аргументом карьерного роста правительственных и местных чиновников.

Борис Кушнирук