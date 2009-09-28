Папаша «заминировал» ресторан, где гуляли свадьбу его дочери
14:43, 28 сентября 2009Разное
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В Днепропетровске отец «заминировал» ресторан «Поплавок», обидевшись на приемную дочь, которая не пригласила его на свадьбу.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, 40-летний мужчина задержан.
Как выяснилось, оскорбленный отец, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил со своего мобильного телефона на «102» и анонимно сообщил о заминировании ресторана, где проходила свадьба.
Кировский райотдел милиции Днепропетровска передал материалы относительно противозаконных действий задержанного в суд.
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