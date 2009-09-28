Папаша «заминировал» ресторан, где гуляли свадьбу его дочери

В Днепропетровске отец «заминировал» ресторан «Поплавок», обидевшись на приемную дочь, которая не пригласила его на свадьбу.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, 40-летний мужчина задержан.

Как выяснилось, оскорбленный отец, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил со своего мобильного телефона на «102» и анонимно сообщил о заминировании ресторана, где проходила свадьба.

Кировский райотдел милиции Днепропетровска передал материалы относительно противозаконных действий задержанного в суд.