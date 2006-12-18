Поплавскому подложили не бомбу, а свинью
16:39, 18 декабря 2006Разное
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Милиция ищет "шутника"
Взрыво-техническая служба, которая сегодня обследовала помещение Киевского национального университета культуры и искусств, не обнаружила никакого взрывного устройства, о котором в 12.00 по телефону «02» сообщил неизвестный.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.
Сейчас сотрудники милиции устанавливают личность звонившего по телефону.
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