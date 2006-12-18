Как Леня торговался с Мишей за наши деньги

Больше месяца столица переживает то, что можно условно назвать тарифной лихорадкой, причиной которой стало желание городского головы повысить цену на услуги ЖКХ в 3,4 раза. Внешне все выглядит так: плохой Черновецкий вместе депутатским большинством Киеврады хочет обобрать киевлян, но им противостоят хорошие народные избранники, во главе с Михаилом Бродским. Из-за этого каждый день в здании мэрии происходят баталии, причем самые настоящие, с применением кулачных аргументов. В этих боях сторонники Черновецкого вроде бы одерживают победы, но проигрывают морально. И мэр, как говорится, «попускается»: сначала он согласился снизить тарифы на десять процентов от той цены, которая сначала планировалась, теперь вроде говорят, что голова хочет повышения всего в 1,7 раза.

На том вроде и сторговались: Леня таки хочет повысить цены, но не до космических высот. Представители оппозиции, активно торговавшие лицами все это время, заработали себе имидж истинных борцов (и боксеров) за права народа. Добро торжествует, зло корчится в оркестровой яме. А что остается нам, простым киевлянам? Все равно будем платить по новым тарифам, пусть и вдвое меньше тех, что планировались. Мне же это напоминает один бородатый, но вечно актуальный анекдот. Приходит к раввину бедный еврей и говорит:

– Реве, скажи, как мне быть? У меня четверо детей, жена и теща. Все мы живем в одной комнате в коммуналке. Не могу уже.

– А ты купи, Исаак, козу и посели у себя в комнате.

Еврей так и сделал, а через неделю приходит к раввину и говорит:

– Реве! Купил козу, поселил у себя. Вообще не развернешься, да и воняет еще!

– А ты продай козу!

Еврей козу продал и – снова к раввину:

– Ребе, спасибо тебе! Столько места теперь освободилось!

Словом, первоначальная цена, названная Черновецким за услуги ЖКХ, стала той анекдотической козой, избавившись от которой, все чувствуют облегчение. Тем не менее, коммуналка никуда не девается, как никуда не девается потребность платить за нее – по новым тарифам.

А наша беда в том, что депутаты боролись за то, сколько надо платить за услуги ЖКХ, а не за то, кому это делать. И нам никто не сказал, что в городском бюджете есть множество средств, которые можно пустить на реформирование системы коммунального хозяйства. Никто не промолвил о том, что существуют проекты, согласно которым основную часть таких платежей должны делать богатые люди, в числе которых и депутаты Киеврады – от представителей окружения Черновецкого до самого Бродского. Никто и не заикался об альтернативных путях решения городских проблем. Депутаты, в том числе и оппозиционные, даже не подвергли сомнению тот факт, что основной удар должен прийтись по карману простых горожан, а это будут значительные суммы для бюджетов многих семей.

А борьба Черновецкого с Бродским на этом фоне напоминает сценку спора, разыгранную добрым и злым следователем перед арестованным. При этом один говорит, что несчастного надо сразу умертвить, другой настаивает на том, что чуть позже. В процессе допроса следователи сходятся в цене, а перепуганный «терпила» готов все подписать, в нашем случае – выворачивать карманы. Что и требовалось доказать. Следователи обнимаются и следуют в ганделик – обмывать удачную сделку. А нам – платить.

Олекса Подорожный, г. Киев