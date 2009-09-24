Киев может стать культурной Меккой европейского масштаба?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК убежден, что Киев в будущем может стать культурной Меккой. Об этом он заявил после вручения ему награды VI Международного фестиваля женских монодрам «Мария» «За значительный вклад в искусство», сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «Новый Киев».

Вчера, 23 сентября, в Национальном академичном театре имени Ивана Франко состоялось открытие VI Международного фестиваля женских монодрам «Мария». Это единственный фестиваль моноспектаклей актрис международного уровня, который проходит в Украине. Традиционно это значительное в культурной жизни столицы и не только событие посвящается знаменательной дате украинской или мировой культуры. В этом году фестиваль приурочен 200-летию со дня рождения Николая Гоголя.

На традиционной презентации для прессы Народная артистка Украины Лариса КАДЫРОВА, главный организатор «Марии», отметила людей, которые внесли лепту в то, чтобы ежегодный праздник искусства состоялся. Наряду с Николаем ЖУЛИНСКИМ, Павлом МОВЧАНОМ, Богданом СТУПКОЙ Золотой кулон «Мария» «За значительный вклад в искусство» был вручен З.ШКИРЯКУ, лидеру «Нового Киева».

«Наша команда действительно приняла активное участие в том, чтоб в этом году фестиваль «Мария» состоялся и прошел на высоком уровне, - разъяснил ситуацию З.ШКИРЯК. - Мы считаем, что Киев в будущем может стать культурной Меккой. Возможно, пока не мирового масштаба, но европейского так точно. Потенциал для этого колоссальный. И киевская власть должна быть, своего рода, продюсером искусства. Тогда в столице будут десятки культурных событий подобны этому. Показательно, что ни один из киевских чиновников не удосужился прийти на фестиваль, а уж тем более его поддержать», - подчеркнул он.

В рамках фестиваля пройдет и международная конференция, посвященная исследованию творчества Н.Гоголя. На ней З.ШКИРЯК выступит с докладом на тему «Глобальный Гоголь».