В Днепропетровской области «КамАЗ» разрушил мост

В Днепропетровской области вблизи села Зеленое грузовик «КамАЗ» с прицепом разрушил мост через балку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, внезапное разрушение опор и центральной части железобетонного моста длиной 12 метров произошло во время перевозки „КамАЗом” семян подсолнечника.

Вследствие этого автомобиль застрял. Жертв и пострадавших нет.

Работники ГАИ регулируют движение на объездные дороги. Работы по ликвидации последствий и оценке материальных убытков начнутся сегодня. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.