В Днепропетровской области «КамАЗ» разрушил мост
13:36, 20 сентября 2009Разное
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В Днепропетровской области вблизи села Зеленое грузовик «КамАЗ» с прицепом разрушил мост через балку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, внезапное разрушение опор и центральной части железобетонного моста длиной 12 метров произошло во время перевозки „КамАЗом” семян подсолнечника.
Вследствие этого автомобиль застрял. Жертв и пострадавших нет.
Работники ГАИ регулируют движение на объездные дороги. Работы по ликвидации последствий и оценке материальных убытков начнутся сегодня. На месте работает опергруппа Главного облуправления МЧС.
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