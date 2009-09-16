Во Львове пройдет третий фестиваль кофе

26-27 сентября во Львове пройдет третий кофейный фестиваль «На кофе во Львов».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В рамках фестиваля на протяжении трех дней львовяне и гости города будут голосовать за лучший кофе в кофейнях города.

Также в фестивальные дни кофейни будет посещать «тайный покупатель», который будет определять, где готовят лучший кофе.

«Уже традиционно в нынешнем празднике примут участие Кофейные Король и Королева. Во время праздника гости и жители города будут иметь возможность узнать свое будущее, погадав на кофейной гуще во дворике местной Ратуши», - информирует пресс-служба горсовета.