Во Львове пройдет третий фестиваль кофе
22:59, 16 сентября 2009Разное
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Лучший кофе назовут "тайные покупатели"
26-27 сентября во Львове пройдет третий кофейный фестиваль «На кофе во Львов».
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
В рамках фестиваля на протяжении трех дней львовяне и гости города будут голосовать за лучший кофе в кофейнях города.
Также в фестивальные дни кофейни будет посещать «тайный покупатель», который будет определять, где готовят лучший кофе.
«Уже традиционно в нынешнем празднике примут участие Кофейные Король и Королева. Во время праздника гости и жители города будут иметь возможность узнать свое будущее, погадав на кофейной гуще во дворике местной Ратуши», - информирует пресс-служба горсовета.
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