Петропавловск-Камчатский станет побратимом Севастополя

Российский город Петропавловск-Камчатский станет городом-побратимом Севастополя.

Об этом договорились на встрече в Севастополе первый заместитель председателя городской госадминистрации Владимир КАЗАРИН и заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Виктор СЕРГЕЕВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Севастопольской администрации, в ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества, инвестирования в социальную инфраструктуру Севастополя, а также перспективы строительства здесь базы отдыха и открытия торгового дома Камчатки.

Стороны, в частности, договорились, что 17 октября севастопольская делегация примет участие в мероприятиях, посвященных 269-летию основания Петропавловска-Камчатского, в рамках которых состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Петропавловском-Камчатским.

Делегация Петропавловск-Камчатского приняла участие в проводимых в эти дни мероприятиях, посвященных 155-й годовщине начала обороны Севастополя в Крымской войне.