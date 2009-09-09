"Сала ў печ!" (плакат)

Белорусские болельщики готовятся к отборочному матчу Чемпионата мира 2010 года Беларусь - Украина. Кассы стадиона Динамо украшали красочные плакаты с нарисованной жареной свиньей на костре и надписью: "Сала ў печ!". Их клеят поклонники белорусской сборной, сообщает "Комсомольская правда в Беларуси".

"Мы уже устали срывать эти плакаты", - рассказал директор УП Динамо-спорт Владимир Вильчинский.

При этом, на утро вторника было продано лишь 770 билетов.

В среду, 9 сентября, в 20:00 по Киеву сборная Украины начнет очередной матч в рамках отбора к ЧМ-2010. Соперником команды Михайличенко станет сборная Беларуси.